A Milano è cominciata la stagione dei blackout

Come ogni anno, con l'arrivo del caldo, a Milano è arrivata puntuale anche la stagione dei blackout dell'energia elettrica. Negli ultimi giorni sono numerose le segnalazioni di improvvise interruzioni della corrente provocate quasi sempre da guasti dovuti al sovraccarico della rete. Colpa dell'uso massiccio di climatizzatori, apparecchi che per funzionare hanno bisogno di molta energia elettrica.

Tantissimi i quartieri di Milano coinvolti. Basta fare una semplice verifica sui social network o sul sito di Unareti, l'azienda che in città si occupa della distribuzione della corrente, per comprendere che si tratta di guasti che coinvolgono a macchia di leopardo l'intera città. Alcune volte i problemi vengono risolti in pochi minuti ma in altri casi i guasti si trascinano per ore e ore. Da Quinto Romano a Gorla, da zona Stazione Centrale a Ripamonti, da Istria a Figino, passando per viale Corsica, Bicocca, Bande Nere, Nolo, Qt8, Comasina, San Siro, Inganni, Porta Genova, Calvairate, Macchini, Lotto, Maggiolina e così via. Non c'è praticamente un municipio di Milano che sia immune al problema.

Unareti spiega che l'attuale stato della rete è dovuto "all'ondata di caldo degli ultimi giorni e l'aumento delle temperature". Quindi alla "repentina crescita dei consumi di energia a Milano". "In queste circostanze - sottolinea l'azienda - si stanno verificando alcune interruzioni del servizio che vengono risolte nella grande maggioranza dei casi in pochi minuti. Unareti assicura il massimo sforzo per riuscire a risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche che si dovessero presentare".

Sul sito è a disposizione dei cittadini un motore di ricerca, attraverso cui è possibile ricevere informazioni in tempo reale sulla propria utenza. Le stesse informazioni sono consultabili anche inviando un messaggio - specificando il proprio indirizzo di fornitura - via sms o Whatsapp al numero 339.9958463 o all'account telegram @unareti_bot.