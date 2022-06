Ancora blackout a Milano: ma c'è un modo per evitarli?

Mezz'ora di qua, un'ora di là, due, tre e anche 14 ore. Avere la corrente elettrica in modo continuativo e regolare, di questi tempi a Milano, è una chimera. Colpa del sovraccarico provocato dai climatizzatori accessi dalla popolazione per contrastare il super caldo di questi giorni.

Anche martedì, in diverse zone della città si sono verificati blackout lunghi e meno lunghi. Da viale Fulvio Testi a piazzale Macciachini, passando per viale Sarca e viale Jenner, sono molte le palazzine rimaste al 'buio' per colpa dei guasti. Come sempre, a gestire l'emergenze, è la società Unareti che però sul sito non presenta un elenco chiaro delle vie coinvolte dai guasti. Per scoprire le strade dove si stanno verificando interruzioni dell'energia è necessario inserire la via o il codice pod ma con questo sistema non è possibile avere un quadro generale della situazione.

I consigli per "evitare" blackout

Unareti sul proprio sito internet dà una serie di consigli per evitare il sovraccarico della rete: "Siamo costantemente impegnati a mantenere la rete elettrica efficiente e in grado di soddisfare le crescenti richieste di energia, intervenendo prontamente qualora fosse necessario. Seguendo pochi semplici consigli, possiamo ridurre i consumi e attenuare il carico sulla rete elettrica cittadina, soprattutto in estate. In questo modo possiamo utilizzare i nostri elettrodomestici e avere sempre il giusto comfort, nel rispetto dell’ambiente".