Blackout, in tilt sistema informatico delle ambulanze in Lombardia

Il sistema informatico per gestire le ambulanze lombarde in tilt. È successo nella serata di giovedì 7 giugno a causa di un blackout elettrico nella centrale di Rozzano. Il problema, che è stato risolto intorno a mezzanotte, ha causato difficoltà nei collegamenti tra le sale operative e i mezzi di soccorso, oltre che tra il centralino della guardia medica e i dottori di turno.

"Il balckout - si legge in una nota dell'Azienda regionale emergenza urgenza - ha causato malfunzionamenti estesi su tutta la zona, compresi i collegamenti tra i data center del sistema informatico di Aereu. Non si è trattato di un attacco hacker. Ha sempre funzionato senza alcuna criticità il numero unico per le emergenze 112, i cittadini hanno pertanto continuato ad avere risposta sia per il soccorso sanitario che per quello tecnico e di pubblica sicurezza".

Nonostante le comunicazioni rallentate, la gestione dei soccorsi sanitari da parte delle centrali operative è stato comunque garantito grazie alle procedure previste per casi come questo. "Il sistema - precisa Areu - è stato totalmente ripristinato intorno a mezzanotte".