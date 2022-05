Blanco palpeggiato durante il concerto da una fan: video

Per molti utenti dei social si tratta di una vera e propria molestia sessuale, ecco le immagini

Durante la sua esibizione al concerto di Radio Italia in piazza Duomo a Milano, Blanco è stato palpeggiato da una fan. Le immagini, pubblicate da un'altra fan del cantante su TikTok mostrano la mano della donna appoggiata sopra i pantaloni bianchi dell'artista. Che non sia un fatto casuale lo dimostra l'insistenza con la quale la mano 'tasta' all'altezza delle parti intime. Sui social sono in tanti a commentare l'episodio. Molti si chiedono che cosa sarebbe successo se fosse capitato ad una donna, certi che l'episodio avrebbe avuto succitato maggiore indignazione. Il video.