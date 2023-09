Blitz degli universitari negli uffici della Regione: "Servono case economiche"

Ieri le tende fuori dal Politecnico. Oggi un blitz all'ufficio scolastico Regionale. Alcuni studenti-attivisti di "Cambiare rotta" hanno protestato contro il caro affitti all'interno degli uffici regionali di via Polesine a Milano (zona Corvetto) nel pomeriggio di giovedì 14 settembre.

Secondo gli studenti non è cambiato nulla dopo le iniziative della scorsa primavera. "Il Governo e il Ministero - si legge nel comunicato di Cambiare Rotta - non hanno attuato nessun tipo di politica strutturale, mentre gli organismi regionali e comunali mettono in campo finte soluzioni ai limiti dell'assurdo, come la proposta dell'Assessore alla Casa e Piano Quartieri Maran di riqualificare le case popolari e metterle a bando per gli studenti, tentando di dividere due categorie, i giovani e le classi popolari, che sono in realtà accomunate dalla stessa condizione di precarietà e che sono unite nella lotta per il diritto all'abitare".

Secondo gli attivisti servirebbero azioni come l'abolizione della attuale legge sugli affitti (la legge 431 del 1998). Non solo, gli attivisti chiedono "la reintroduzione dell'equo canone" ma anche , il divieto di accesso ai privati ai bandi per la costruzione di studentati universitari. Secondo i manifestanti quest'ultime strutture dovrebbero essere pubblici, gratuiti e liberi "da logiche meritocratiche". e l'istituzione di un reddito studentesco - pagato dalle aziende che traggono profitto dalla filiera normativa - che garantisca il diritto allo studio degli studenti universitari. Gli studenti universitari rilanciano la data di mobilitazione nazionale del 14 ottobre al fianco di Asia USB e del Movimento per il diritto all'abitare".