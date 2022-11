"Basta jet privati": gli ambientalisti bloccano l'aeroporto Linate Prime

Hanno bloccato un aeroporto privato per dire basta ai jet super inquinanti. È successo alle 13 di giovedì 10 novembre a Milano Linate Prime. A guidare la protesta, supportata da Ultima Generazione, Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion. Intorno alle 14 l’intervento della polizia di Stato, che ha tagliato le catene con cui si erano legati i manifestanti, sgomberato l'area e portato 11 persone in questura.

Presenti all'iniziativa - che si è svolta in contemporanea anche in Germania, Spagna, Svezia e Regno Unito - una quindicina di persone, tra cittadini, scienziati, accademici, studenti di scienze e attivisti. La manifestazione ha voluto denunciare il ruolo preponderante dell’1% della popolazione mondiale, in cui si concentrano le persone più ricche del mondo, nelle emissioni di gas ad effetto serra, responsabili del surriscaldamento globale e degli sconvolgimenti climatici in corso. I partecipanti hanno chiesto l’immediato bando di tutti i jet privati e l’introduzione di una tassa progressiva su chi viaggia spesso in aereo. Ad essere rivendicata, anche l’istituzione di un sistema di tassazione globale che gravi sulle élite economiche per finanziare la transizione ecologica dei Paesi più colpiti dall’emergenza climatica.

Gli attivisti hanno impedito l'ingresso all’aeroporto incatenandosi l’uno all’altro all’ingresso. Introducendosi all’interno del terminal, hanno anche azionato l’allarme anti incendio. Alcuni di loro hanno affisso dei poster che sottolineavano le enormi disuguaglianze nelle emissioni di gas ad effetto serra tra le élite economiche e le altre fasce della popolazione.

"I milionari attraversano il mondo con i loro jet privati mentre la catastrofe climatica è già in atto e mentre l’italiano medio sta soffrendo un aumento vertiginoso del costo della vita - ha affermato Gianluca Grimalda, ricercatore di scienza sociale e membro di Scientist Rebellion -. Quattro ore di volo in un jet privato emettono la stessa quantità di gas serra emessa dal cittadino medio nel mondo in un anno intero. Tali disuguaglianze sono inconcepibili nell’attuale epoca di emergenza eco-climatica. I politici presenti alla Cop27 dovrebbero introdurre le misure da noi richieste se volessero essere coerenti con le proprie promesse di proteggere il nostro pianeta".

"Personalità politiche come Matteo Renzi o Silvio Berlusconi emettono rispettivamente 12,6 tonnellate di CO2 per volare a Cipro per parlare di cambiamento climatico e 3.9 tonnellate per andare allo stadio - rincara Sara, attivista di Extinction Rebellion -. Solo il 35% dei voli privati si effettua per ragioni di lavoro, il resto è per svago [2]. Più in generale, l'1% più ricco del mondo produce più del doppio delle emissioni rispetto al 50% più povero [3]. Imporre ai più ricchi di frenare i propri consumi più inquinanti non è solo un’istanza morale, ma è anche necessario per avviare una rapida decarbonizzazione".