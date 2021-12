Quali auto non possono circolare da oggi a Milano per il "blocco del traffico"

Troppo inquinamento, auto "al palo". Da oggi, venerdì 17 dicembre, sono attive a Milano e provincia le misure anti smog temporanee di primo livello. Giovedì è stato infatti raggiunto il quarto giorno consecutivo di superamento dei 50 µg/m³ di Pm10, con una media provinciale di 77,4 µg/m³ e, bollettini meteo alla mano, nei prossimi giorni la situazione peggiorerà.

Da qui, la decisione - automatica - di far scattare il "blocco del traffico". Ma quali auto dovranno restare in garage? "Non possono circolare le auto di classe fino a euro 4 diesel, comprese quelle dotate di filtro antiparticolato, dalle 8.30 alle 18.30", si legge in una nota del Pirellone. Il divieto però si estende anche ai diesel Euro 3 e ai veicoli a benzina Euro 1 che devono restare fermi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.

"Per quanto riguarda le misure su riscaldamento e agricoltura, le limitazioni si applicano a tutti i comuni della provincia interessata dai superamenti continuativi e prevedono il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa - in presenza d'impianto di riscaldamento alternativo - con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle e il limite a 19 gradi delle temperature all'interno degli edifici, con tolleranza di 2 gradi. Relativamente alle limitazioni in agricoltura, è vietato lo spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta o interramento immediato", ha chiarito la regione.