Blocco del traffico per la Deejay Ten: strade chiuse e mezzi Atm deviati

Blocco del traffico a Milano per la giornata della Deejay Ten. Domenica 15 ottobre, dalla prima mattina, queste linee di superficie Atm saranno deviate per permettere il passaggio della gara.

Mezzi Atm deviati per la Deejay Ten

Tram 1. Dalle 8 alle 12:30. Nelle due direzioni, devia tra Monumentale M5/via Bramante e piazza Firenze. Passa da via Nono, Cenisio M5 e piazza Diocleziano.

Non passa da via Procaccini e corso Sempione.

Tram 2. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Negrelli - Duomo M1 M3 (Cantù) e tra Bausan - Baiamonti (Monumentale M5). Non passa da Cordusio, Lanza, viale Montello.

Tram 4. Dalle 7:30 alle 12:30. Fa servizio tra Parco Nord e Maciachini M3.

Non ferma a Lanza e Cairoli.

Tram 10. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Lunigiana-Monumentale M5 e 24 Maggio-Baracca. Non passa da Conciliazione, Arco della Pace, largo V Alpini, corso Sempione, via Procaccini.

Tram 12. Dalle 7:30 alle 12. Fa servizio tra Roserio-Monumentale M5. Non percorre la tratta Monumentale-Molise. Per raggiungere il centro usate la metropolitana poi B27 + 90/91.

Tram 14. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Cimitero Maggiore-Monumentale M5 e tra Lorenteggio-Duomo M1 M3 (Cantù). Non passa da via Bramante, Lanza e Cordusio.

Tram 16. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra San Siro M5-Porta Genova M2 e tra Missori M3-Monte Velino. Non passa da corso Magenta, Duomo e Cordusio.

Tram 19. Dalle 8 alle 12:30. Nelle due direzioni devia tra via Nino Bixio e via Mac Mahon. Passa da viale Piave, Porta Venezia, Repubblica, Garibaldi, Monumentale e Cenisio. Non passa da piazza 5 Giornate, corso di Porta Vittoria, via Larga, Missori, Duomo, Cordusio, via Meravigli, piazza Virgilio, largo V Alpini, piazza 6 Febbraio, Domodossola, piazza Firenze e piazza Prealpi.

Bus 43. Dalle 8 alle 12:30. Nelle due direzioni devia tra via Procaccini e piazza Lega Lombarda. Non passa da via Canonica e viale Elvezia. Passa da via Procaccini, Monumentale, Ceresio, Baiamonti e Bastioni di Porta Volta.

Bus 50. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Lorenteggio e Cadorna. Non ferma a Cairoli.

Bus 57. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e via Canonica/Sarpi.Non percorre il resto della linea fino a Cairoli.

Bus 58. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Baggio e via Carducci (Cadorna).

Bus 67. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Scanini e piazza Piemonte. Non passa da Wagner e Conciliazione.

Bus 68. Dalle 8 alle 12:30. Nelle due direzioni devia tra Porta Vercellina e via Albani.Passa per Baracca, corso Vercelli, De Angeli, viale Bezzi, viale Murillo e via Silva. Non passa da Conciliazione e Amendola.

Bus 94. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Porta Volta-Repubblica e tra Sant’Ambrogio-via Visconti di Modrone.

Bus 85. Dalle 8 alle 12:30. Il servizio è sospeso sull’intera linea. Tra piazza Napoli e Cadorna usate il bus 50.

Il percorso e le strade chiuse per la Deejay Ten

Per il percorso più breve da 5 km, superato lo start la fiumana colorata si dirigerà verso via Giuseppe Mengoni per raggiungere la celebre piazza della Scala, proseguirà per Largo Raffaele Mattioli e una volta superata piazza Filippo Meda imboccherà corso Giacomo Matteotti fino a Piazza San Babila; attraverserà l’elegante corso Venezia per poi svoltare da via Senato e, costeggiata la storica Piazza Cavour, proseguirà per via Manzoni fino alla svolta in via Giuseppe Verdi; raggiungerà poi, da via dell’Orso e via Cusani, Largo Cairoli e Foro Buonaparte fino a Piazza Castello e costeggiando Parco Sempione da via Emilio Alemagna e via Molière troverà la sua conclusione nella simbolica Piazza Sempione dominata dalla bellezza dell’Arco Sempione.Per il percorso più lungo da 10 km invece, dopo via Molière i runners imboccheranno viale Pietro e Maria Curie e via XX Settembre per raggiungere piazza della Conciliazione; proseguiranno per via Alberto da Giussano fino a raggiungere piazza Michelangelo Buonarroti da via del Burchiello, imboccheranno successivamente via Tiziano e viale Cassiodoro costeggiando piazza VI Febbraio e arrivando a Largo Domodossola da dove percorreranno corso Sempione fino a svoltare per via Francesco Melzi d’Eril e fiancheggiando Parco Sempione raggiungeranno il traguardo in via viale Gadio.