Blocco traffico a Milano: tutte le strade chiuse per la Polimirun

Macchine, moto e scooter fermi e runner per le strade di Milano. Succederà domenica 28 maggio durante la Polimirun, la corsa legata all'ateneo milanese che farà scattare una sorta di mini blocco del traffico nella metropoli lombarda.

La competizione partirà alle 8.30 dal campus Leonardo in piazza Leonardo da Vinci e arriverà nella sede del Politecnico di Bovisa Lambruschini, dove nei prossimi anni nascerà il nuovo campus con aree destinate al benessere e allo sport. Strade off limits per le auto, ma non solo: verranno deviati anche parte dei mezzi pubblici di Milano (qui l'elenco completo).

Polimirun: tutte le strade chiuse domenica 28 maggio

Per permettere il passaggio dei corridori, le vie interessate dalla corsa saranno chiaramente chiuse, con la città che farà i conti con una sorta di blocco del traffico. Ecco nel dettaglio il piano completo delle chiusure, con gli orari.