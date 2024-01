Da oggi il blocco del traffico: chi non può circolare a Milano (e gli altri divieti)

A Milano suona l'allarme smog. Da oggi, martedì 30 gennaio, sotto la Madonnina sono infatti attive le misure temporanee di primo livello anti inquinamento previste da regione Lombardia dopo che domenica in città è stato registrato il sesto giorno consecutivo di superamento dei limiti di Pm10.

È "prevista - ha fatto sapere il Pirellone - la limitazione alla circolazione tutti i giorni nella fascia 7.30-19.30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio. Rispetto a quelle previste dalle misure permanenti, le limitazioni si applicano anche nelle giornate di sabato e di domenica e coinvolgono anche i veicoli Euro 4 diesel commerciali anche se con Fap e gli Euro 0 e 1 a GPL e metano". Gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono "soggetti a limitazioni temporanee della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse", ha chiarito la regione.

Non solo blocco traffico, però. Perché vige il "divieto di combustioni e di accensione di fuochi all’aperto" e da oggi è vietato "tenere temperature superiore a 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali", oltre che "utilizzare generatori a legna per riscaldamento domestico di classe emissiva fino a 3 stelle compresa".

Nel mese di gennaio i giorni con valori di smog oltre la soglia sono stati 10. Le norme europee tollerano lo sforamento del “muro” dei 50 microgrammi di Pm10 solo per 35 giorni all’anno.