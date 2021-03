Smog in calo ma non basta: ancora attivo il 'blocco del traffico', chi non può circolare

Lo smog molla la presa sulla Lombardia, ma potrebbe essere una tregua a tempo. Stando a quanto reso noto dal Pirellone, infatti, domenica "in tutta la Regione è stata osservata una generale diminuzione delle concentrazioni di Pm10 che ha fatto scendere sotto il limite le medie provinciali di concentrazione". Però, "le condizioni meteo previste da Arpa per lunedì e nei prossimi giorni tuttavia non sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti".

Per questo "restano attive le misure temporanee di 1°livello in tutte le province lombarde, ad esclusione di Sondrio, dove non sono mai state attivate".

Chi non può circolare

"Le misure temporanee di primo livello sono attive sul traffico nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2, dove si applica il divieto di utilizzo delle autovetture di classe fino a euro4 diesel, comprese quelle dotati di filtro antiparticolato, dalle ore 8.30 alle ore 18.30", ha sottolineato la regione.

E ancora: "Viene confermato il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle e limite delle temperature all'interno degli edifici a 19°C, con tolleranza di 2°C. Resta la proibizione assoluta di combustioni all'aperto: residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio. Ribadito il divieto di spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta o interramento immediato".

Si valuterà martedì, in base ai dati, "la possibilità di disattivare le misure di primo livello qualora si confermassero concentrazioni ancora inferiori ai limiti", hanno concluso dal Pirellone.