Quali auto non possono circolare da oggi a Milano

Troppo smog, niente auto. Da oggi, venerdì 14 gennaio, a Milano - e nei comuni dell'hinterland - sono attive le misure temporanee di primo livello anti inquinamento. Giovedì è stato infatti registrato il quarto giorno consecutivo di superamento del limite giornaliero di Pm10 nella provincia meneghina, con una media di 54 µg/m³, rispetto al limite massimo di 50.

Per questo - ha spiegato regione Lombardia in una nota - "non possono circolare le auto di classe fino a euro 4 diesel, comprese quelle dotate di filtro antiparticolato, dalle 8.30 alle 18.30, oltre a quelle già soggette alle limitazioni permanenti". E quindi il blocco del traffico si estende anche ai diesel Euro 3 e ai veicoli a benzina Euro 1 che devono restare fermi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30

Le limitazioni si attivano nei comuni con oltre 30mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria: Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano.

Nelle misure anti smog è previsto anche "il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa - in presenza d'impianto di riscaldamento alternativo - con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle" e viene portato "a 19 gradi" il limite "delle temperature all'interno degli edifici, con tolleranza di 2 gradi".

"Relativamente alle limitazioni in agricoltura, è vietato lo spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta o interramento immediato", hanno chiarito dal Pirellone, mentre "ulteriori divieti sono relativi a tutti i tipi di combustioni all'aperto con particolare riferimento, considerato il periodo dell'anno, ai falò rituali".