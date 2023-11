Il blocco del traffico a Milano oggi per la mezza maratona: percorso, strade chiuse e mezzi deviati

Oltre 8mila persone parteciperanno domenica alla Milano21, la mezza maratona in città. La corsa - con il percorso 10km e 21km - comporterà un blocco del traffico in diverse strade della città. Deviati anche alcuni mezzi di superficie Atm.

Il percorso della mezza maratona a Milano

Tutte le strade chiuse

Via Arona (Partenza)

Corso Sempione “carreggiata laterale”

Via Antonino Canova

Viale Giovanni Milton

Viale Molière

Viale Emilio Alemagna

Viale Gadio

Viale Guglielmo Shakespeare

Via Schiller

Piazza del Cannone

Piazza Castello

Via Lanza

Foro Buonaparte

Via Beretta

Piazza Castello

Via Gadio

Via Legnano

Piazza Lega Lombarda

Piazzale Biancamano

Bastioni di Porta Volta

Viale Francesco Crispi

Piazza 25 Aprile

Bastioni di Porta Nuova

Piazzale Principessa Clotilde

Viale Monte Santo

Piazza della Repubblica

Viale Città di Fiume

Bastioni di Porta Venezia

Corso Venezia

Piazza San Babila

Corso Giacomo Matteotti

Via Monte Napoleone

Via Alessandro Manzoni

Piazza della Scala

Via Santa Margherita

Via Giuseppe Mengoni “contromano”

Piazza Duomo

Corso Vittorio Emanuele II

Via San Paolo “contromano”

Piazza Filippo Meda

Corso Giacomo Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Piazza Oberdan

Viale Majno

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza Cinque Giornate

Viale Regina Margherita

Viale Emilio Caldara

Piazzale Medaglie D’Oro

Viale Angelo Filipetti

Viale Beatrice D’Este

Piazzale di Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza 24 Maggio

Viale Gabriele D’Annunzio

Piazzale Antonio Cantore

Viale Papiniano

Viale di Porta Vercellina

Piazzale Francesco Baracca

Via Enrico Toti

Piazza della Conciliazione

Via Giovanni Boccaccio

Viale Lorenzo Mascheroni

Via Gabriele Rossetti

Largo Camus

Viale Cassiodoro

Viale Belisario

Piazzale Giulio Cesare

Viale Ezio

Piazza Giovanni Amendola

Viale Berengario

Piazzale Arduino

Viale Eginardo

Via Bartolomeo Colleoni

Piazzale Damiano Chiesa

Via Emanuele Filiberto

Corso Sempione (carreggiata laterale)

Via Arona (Arrivo)

Il percorso della 10 km

Tutte le strade chiuse per la 10 km

Via Arona (Partenza)

Corso Sempione

Via Antonino Canova

Viale Giovanni Milton

Viale Molière

Viale Emilio Alemagna

Viale Pietro Paleocapa

Via Stefano Jacini

Piazza Castello

Via Stefano Jacini

Via PietroPaleocapa

Piazzale Luigi Cadorna

Foro Buonaparte fino all’altezza di via Ricasoli

Piazzale Cadorna

Via Giosuè Carducci

Largo Paolo D’Ancona

Via Giosuè Carducci

Via Olona

Piazza Sant’Agostino

Viale Papiniano

Viale di Porta Vercellina

Piazzale Francesco Baracca

Via Enrico Toti

Piazza della Conciliazione

Via Giovanni Boccaccio

Viale Lorenzo Mascheroni

Via Gabriele Rossetti

Largo Camus

Viale Cassiodoro

Viale Belisario

Piazzale Giulio Cesare

Viale Ezio

Piazza Giovanni Amendola

Viale Berengario

Piazzale Arduino

Viale Eginardo

Via Bartolomeo Colleoni

Piazzale Damiano Chiesa

Via Emanuele Filiberto

Corso Sempione (carreggiata laterale)

Via Arona (Arrivo)

I mezzi Atm deviati per l'half marathon

Domenica 26 novembre, dalla prima mattina, Atm devierà queste linee di superficie per permettere il passaggio della Half Marathon.

Tram 1. Dalle 7:30 alle 12:30. Nelle due direzioni, devia tra Repubblica e piazza Firenze. Percorre viale Monte Santo, viale Monte Grappa, Garibaldi, Monumentale e Cenisio. Non passa da Turati, Montenapoleone, Cordusio, Cairoli, Cadorna, piazza Virgilio, Pagano, Domodossola e corso Sempione.

Tram 2. Dalle 7:30 alle 12:30. Non fa servizio tra corso Colombo/Cantore e piazzale Baiamonti. Tra Negrelli-corso Colombo/Cantore e Bausan-piazzale Baiamonti fa servizio come al solito.

Tram 3. Dalle 7 alle 12:30. Non fa servizio tra Duomo e piazza 24 Maggio. Tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio fa servizio come al solito.

Tram 4. Dalle 7:30 alle 12:30. Fa servizio tra Niguarda Parco Nord e Monumentale. Non passa da Lanza e Cairoli.

Tram 10. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra viale Lunigiana e Monumentale. Da qui, devia fino a piazzale Cacciatori delle Alpi passando da Cenisio, Certosa, piazzale Accursio, viale Espinasse e piazzale Santorre di Santarosa. Salta le fermate tra piazza 24 Maggio e Monumentale.

Tram 12. Dalle 7:30 alle 12:30. Salta le fermate tra piazza 5 Giornate e Monumentale. Tra Roserio-Monumentale e Molise-piazza 5 Giornate fa servizio come al solito.

Tram 14. Dalle 7:30 alle 12:30. Non fa servizio tra piazzale Cantore e Monumentale. Tra Cimitero Maggiore-Monumentale e Lorenteggio-piazzale Cantore fa servizio come al solito.

Tram 15. Dalle 7:30 alle 12:30. Non fa servizio tra Duomo e via Giambologna. Tra Rozzano e via Giambologna fa servizio come al solito.

Tram 16. Dalle 7 alle 12:30. Non fa servizio tra Monte Velino e piazzale Baracca. Tra San Siro e piazzale Baracca fa servizio come al solito.

Tram 19. Dalle 7:30 alle 12:30. Verso Castelli devia e salta le fermate da piazza Adelaide di Savoia a via Mac Mahon/via Bramantino. Verso Lambrate, da via Mac Mahon/Artieri a piazza Ascoli. Passa da viale Regina Giovanna, viale Tunisia, viale Vittorio Veneto, Repubblica, Garibaldi, Monumentale e Cenisio.

Tram 24. Dalle 7:30 alle 12:30. Non fa servizio tra piazza Fontana e via Ripamonti/Sabotino. Tra Vigentino e via Ripamonti/Sabotino fa servizio come al solito. Poi devia per Porta Lodovica passando da viale Bligny.

Tram 27. Dalle 7:30 alle 12:30. Non fa servizio tra piazza Fontana e piazza 5 Giornate. Tra piazza 5 Giornate e viale Ungheria fa servizio come al solito.

Bus B9. Dalle 8 alle 12:30. Il servizio è sospeso.

Bus 43. Dalle 8 alle 12:30. Nelle due direzioni, devia tra via Melchiorre Gioia e via Procaccini. Non passa da via Canonica, piazza Lega Lombarda, Moscova, Turati (verso Greco) e Repubblica (verso piazza Firenze). Devia per viale Sturzo, Garibaldi e Monumentale.

Bus 48. Dalle 8 alle 12:30. Verso Lotto salta le fermate tra p.za Firenze e via Silva/Albani. Passa e ferma in viale Teodorico, prima di via Traiano e dopo via Gattamelata.

Bus 50. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Poi devia fino a Conciliazione passando da via San Michele del Carso. Non ferma a Cadorna e Cairoli.

Bus 57. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e via Canonica/via Sarpi. Non ferma in piazza Lega Lombarda, Arena, Lanza e Cairoli.

Bus 58. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Baggio e piazzale Aquileia. Da qui, devia fino a Conciliazione passando da via San Michele del Carso. Non ferma in via San Vittore, largo d’Ancona, Cadorna e Cairoli.

Bus 60. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Zara e piazza 5 Giornate. Non ferma in corso di Porta Vittoria e largo Augusto.

Bus 61. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra largo Murani e piazza Risorgimento. Non passa da Tricolore, corso Monforte, via Visconti di Modrone, via Larga e Duomo.

Bus 65. Dalle 8 alle 12:30. Non passa da corso di Porta Romana, Crocetta, via Sforza, via Besana, viale Regina Margherita e via Lamarmora.

Bus 68. Dalle 8 alle 12:30. Verso Bonola devia e salta le fermate da piazzale Aquileia a via Albani/Vigliani. Verso Bergognone, da Amendola a piazzale Aquileia. Passa da via Monte Rosa, Pagano, via Ariosto, piazzale Baracca e viale San Michele del Carso.

Bus 78. Dalle 8 alle 12:30. Verso Bisceglie devia e salta le fermate tra via Silva/Albani e piazza Caneva. Passa da Cenisio, piazza Firenze, viale Teodorico e viale Scarampo. Verso Govone devia tra via Silva/Albani e via Mac Mahon/Principe Eugenio. Passa in via Albani, piazza Stuparich, viale Serra, via Traiano, viale Teodorico piazza Firenze, via Cenisio.

Bus 84. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra San Donato e via Cadore/via Spartaco. Da qui, devia fino a Porta Romana M3 e ferma in corrispondenza delle linee 62 e 65. Passa da via Cadore, piazzale Libia, via Tiraboschi, piazza Buozzi e via Crema.

Bus 85. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra p.za Napoli e Pagano. Da qui devia fino a Conciliazione. Non passa da largo Quinto Alpini, Cadorna, Cairoli, Montenapoleone, piazza Cavour, via Senato, via Visconti di Modrone, largo Augusto.

Bus 94. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Sant’Ambrogio e via Visconti di Modrone. Salta le fermate tra via Visconti di Modrone e Porta Volta