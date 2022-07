Il blocco del traffico per domenica a Milano: c'è il Diversity Pride

Dopo il Milano Pride di sabato, domenica 3 luglio in città ci sarà il primo Disability Pride Milano in programma dalle ore 17 fino alle 23. Ci sarà anche un corteo che coinvolgerà diverse strade della città.

Ecco come gli organizzatori si presentano sul portale MilanoinMovimento: "Siamo i Disabili Pirata di Abbatti le Barriere, una realtà nata qualche anno fa in Lombardia e composta da persone con disabilità, caregiver, simpatizzanti / sostenitori. Facciamo parte del Disability Pride Network, una rete a cui fanno riferimento diverse realtà e soggetti da tutta Italia. Insieme abbiamo scelto di “non nascondere più” le nostre protesi, i nostri ausili, come carrozzine, deambulatori e bastoni, e di mostrale nelle strade delle nostre città, e lo faremo con i nostri assistenti, amici per esprimere l’allegria e la gioia di vivere che ci caratterizza e prenderci un giorno di festa".

"E così - proseguono - dopo Ragusa, Palermo, Napoli e Roma abbiamo sentito la necessità di portare anche a Milano questa marcia organizzata dalle persone con disabilità insieme a tutti coloro che hanno a cuore i temi dell’inclusione. È il nostro contributo per abbattere le barriere, di qualsiasi genere o forma, ancora presenti e purtroppo ancora troppo radicate nella società".

"Sentiamo il bisogno di riprenderci spazi a noi spesso negati perché non accessibili e sensibilizzare alle tematiche dell‘accessibilità universale, dell‘agibilità e della fruibilità quanto più possibile nei confronti della popolazione tutta. Per queste ragioni vi invitiamo, insieme alla realtà di cui fa parte, a unirsi a noi per organizzare insieme la manifestazione e partecipare tutti al primo Disability Pride Milano", concludono.

Le strade chiuse domenica 3 luglio

Il ritrovo sarà dalle 17 fino alle 18 presso i 2 meeting point fuori dalla Stazione di Porta Garibaldi in piazza Freud e all’ascensore M5/M2 di viale Sturzo per partire con la marcia del Disability Parada.