Blocco del traffico per la PolimiRun: vie chiuse e mezzi deviati a Milano

Domenica 26 maggio torna l'adidas Runners PolimiRun Spring, la corsa organizzata dal Politecnico di Milano aperta a tutti. La run, non competitiva e competitiva di 10 km, collega i due campus milanesi del Politecnico. Per questo motivo diverse strade della città saranno chiuse per permettere il passaggio dei ben 14.200 runner iscritt.

Il percorso della PolimiRun 2024

Il percorso della Polimirun collega le due sedi del Politecnico: partenza dal campus Bovisa La Masa e arrivo al Campus Leonardo.

Mezzi Atm deviati per la PolimiRun

Dalla prima mattina deviano numerose linee di superficie, come informato Atm.

Tram 1

Fa servizio tra Roserio e viale Tunisia. Poi continua sul percorso del tram 5 fino a Ortica. Tra Centrale (piazza 4 Novembre) e Greco (largo San Valentino) sono in servizio i bus B1.

Tram 2

Fa servizio tra piazza 6 Febbraio e Arena. Da qui devia fino a Cenisio. Sono interrotte le tratte Lega Lombarda-Bausan e Negrelli-Porta Genova. Usate M5 tra Cenisio e Zara + filobus 92 per Bausan. Bus B2 tra Negrelli e Porta Genova.

Tram 4

Fa servizio tra Parco Nord-Maciachini. Non percorre la tratta Maciachini-Cairoli. Usate M3 + M1 tra Maciachini e Cairoli (cambiando a Duomo).

Tram 5

Fa servizio tra Ospedale Maggiore e Centrale. Non percorre il tratto Centrale-Ortica. Tra viale Tunisia e Ortica usate il tram 1 in deviazione.

Tram 9

Fa servizio tra Porta Lodovica e viale Monte Santo. Da qui devia fino a Garibaldi. Non fa servizio tra viale Monte Santo e Centrale. Usate M3 tra Repubblica e Centrale.

Tram 10

Fa servizio tra piazza 6 Febbraio e viale Monte Santo. Poi prosegue sul percorso del tram 1 passando da Repubblica, Turati, Cordusio e Cairoli. Non fa servizio tra viale Monte Santo e Lunigiana. Usate M3 tra Repubblica e Centrale + tram 5 tra Centrale e Lunigiana.

Tram19

Fa servizio tra Castelli e piazza Ascoli. Poi continua sul percorso del tram 5 fino a Ortica. Non fa servizio tra piazza Ascoli e Lambrate. Per Lambrate, scendete in via Amadeo e usate i bus 45 (da largo Murani) o 54.

Tram 33

Fa servizio tra Cenisio e piazza Ascoli. Da qui continua sul percorso del tram 5 fino a Ortica. Non percorre le tratte Monumentale-Lagosta e piazza Ascoli-Rimembranze di Lambrate.Usate M5 tra Monumentale e Isola (Lagosta). Per Lambrate, scendete in via Amadeo e usate i bus 45 (da largo Murani) o 54. In alternativa: M2 tra Garibaldi e Lambrate.

Bus 43

Fa servizio tra piazza Firenze e piazzale Principessa Clotilde e tra Greco e Centrale. Non percorre via Melchiorre Gioia.

Bus 60

Fa servizio tra largo Augusto e piazza Novelli e tra Zara e Plinio/Eustachi. Salta le fermate piazza Adelaide di Savoia, via Eustachi e via Plinio.

Bus 61

Solo verso Duomo devia e salta le fermate da via Botticelli/via Saldini a Dateo. Passa da via Aselli, via Beato Angelico, piazza Ferravilla, via Carnaghi, piazza Novelli e via Modena.

Bus 62

Fa servizio tra piazza Sire Raul e Piola e tra Porta Romana e via Juvara. Salta le fermate di piazza Aspari e viale Romagna/Piola M2.

Bus 70

Fa servizio tra Cimitero Bruzzano e Maciachini. Poi prosegue fino a Zara. Non percorre la tratta Maciachini-Ceresio. Usate M5 tra Zara e Monumentale.

Bus 78

Fa servizio tra Bisceglie e piazza Caneva. Non percorre la tratta Principe Eugenio-Govone.

Filobus 90/91

Non fanno servizio tra Monte Ceneri/Mac Mahon-Lancetti e tra Piola-Campania/Corsica.

Filobus 92

Fa servizio tra Bovisasca-Caiazzo e tra Isonzo-piazza Cappelli. Tra piazza Cappelli e vialePiceno/Modena fa le fermate sulla carreggiata laterale.

Filobus 93

Fa servizio tra viale Omero e piazzale Gorini. Non percorre via Ponzio, via Pacini, via Peroni e piazza Bottini.