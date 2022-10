Una Bmw (non autorizzata) è salita in cima al Monte Stella

Una Bmw in cima alla montagnetta di un parco. Abusivamente. È accaduto nei giorni scorsi sul Monte Stella, dove durante un evento autorizzato di promozione automobilistica sono stati fatti accedere alcuni veicoli non previsti. Per questo gli organizzatori del concessionario Bmw Bymycar sono stati multati dopo l'intervento di polizia locale di Milano e guardie ecologiche volontarie.

A denunciare l'accaduto il consigliere comunale Enrico Fedrighini che dopo aver postato la foto sul suo profilo Facebook ha ricevuto una serie di commenti indignati per la presenza dell'auto sulla montagnetta. "Promuovere della automobili all'interno di un parco non mi pare una cosa sensata - ha detto Fedrighini al telefono con MilanoToday -. Oltretutto in quel punto c'è anche un problema di tenuta geologica. Spero che episodi simili non si ripetano in futuro".

"Come assessore all'ambiente del Municipio 8 - scrive Fedrighini sui social - avevo sostenuto e promosso la realizzazione, nel Parco Monte Stella, del primo intervento di invarianza idraulica realizzato finora a Milano, partendo dalla cima del parco collinare. Finalizzato a prevenire l'erosione del suolo. L'invarianza automobilistica, che osservo invece oggi, non mi pare facesse parte del progetto". Realizzato lo scorso anno, il sistema di cui parla l'ex assessore del municipio 8, attraverso una canalizzazione naturale convoglia le acque nel sottosuolo, favorendone l'assorbimento fino al deflusso in falda. In questo modo non si formano più ruscelli spontanei in superficie, che portano erosione e danni al patrimonio arboreo.