Così lavoratori e studenti bocciano Trenord

Una sonora bocciatura. Letteralmente. Se Trenord fosse uno studente del liceo avrebbe 4 in pagella alla voce "Qualità percepita del servizio". È quanto emerge da un sondaggio sul servizio ferroviario lombardo effettuato da Cgil Filt, Udu, Rete Studenti, Federconsumatori che in due mesi hanno raccolto valutazioni da oltre 11mila persone. Una sonora stroncatura dovuta a ritardi, soppressioni, scarsa pulizia, affollamento, sicurezza e scioperi. Ma il voto sarebbe sotto al 4 (3,8 su una scala da 1 a 10) se fosse considerata solo l'esperienza dei viaggiatori abituali.

Voto basso, ma non solo. Sindacati e associazione dei consumatori hanno avanzato diverse proposte per migliorare il servizio. La priorità è decongestionare il nodo ferroviario di Milano dato che la maggior parte delle persone che usa le linee di Trenord lo fa per motivi di lavoro (35%) e studio (18%); solo il 15% dei viaggiatori usa i treni per turismo. Tra le proposte c'è quella di abbassare il prezzo degli abbonamenti (lievitati anche grazie alla tariffa Stibm) attraverso l'indice Isee. Non solo, un'idea è quella di far pagare di più il servizio a turisti e viaggiatori abituali per intervenire sulle agevolazioni.

Non sono le sole richieste. C'è chi chiede una migliore integrazione tra gomma e ferro: "Occorre puntare anche su una migliore integrazione del trasporto su gomma e ferro creando un’agenzia unica per il trasporto pubblico locale e si possono utilizzare anche le reti secondarie per il trasporto merci che oggi viaggiano ancora sugli stessi binari dei treni passeggeri", ha puntualizzato Luca Stanzione, segretario regionale di Filt-Cgil. Tra le proposte, inoltre, c'è chi chiede di migliorare l'integrazione tra biciclette e stazioni e, infine, migliorare gli spazi di attesa con aree protette.

Infine i sindacalisti Cgil hanno affrontato il tema degli scioperi: "Occorre intervenire sulla legge 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, individuando correttivi che tengano conto di quando gli scioperi vengono proclamati da sindacati poco rappresentativi, quindi con poca adesione, evitando la preventiva soppressione dei treni che potrebbero essere garantiti dal personale in forza".