La Bocconi di Milano unica università nella top ten del Financial Times

La Bocconi è l'unica università in Italia a figurare nella top ten stilata dal Financial Times per i corsi universitari di finanza. L'ateneo commerciale milanese compare al sesto posto della classifica, che il pole position vede la London Business School.

Tra gli standard cruciali per il posizionamento della Bocconi nel ranking, che include università di tutto il mondo, anche il fatto che tutti i diplomati abbiano un lavoro entro tre mesi dalla laurea e che entro tre anni dal titolo riescano a ottenere un aumento di stipendio di oltre due terzi. Sul podio, oltre all'ateneo londinese, Cambridge e Amsterdam Business School.

Ad essere preso in considerazione nella graduatoria è il corso magistrale dell'ateneo milanese, 'master of science in finance', diretto da Cesare Conti del dipartimento di finanza. Tra i criteri valutati anche l'esperienza internazionale degli studenti durante il biennio e la varietà del programma, per quanto riguarda genere e nazionalità di studenti.

"Il ranking del Financial Times è sicuramente la classifica più prestigiosa e competitiva a livello mondiale - afferma il prorettore per gli affari internazionali, Stefano Caselli, che segue per la Bocconi i ranking - e il consolidamento della posizione nel gruppo di testa è un indicatore dell'eccellenza del Master of Science di Finanza, grazie ad un mix unico in termini di capacità di attrarre i migliori talenti a livello internazionale, di garantire un'esperienza di apprendimento efficace grazie alla qualità della Faculty e di permettere un posizionamento di successo nel mercato finanziario".