Anche Stefano Boeri parteciperà a ricostruire Irpin: "Sarà migliore di prima"

Stefano Boeri è a disposizione per partecipare alla ricostruzione di Irpin (e delle altre città ucraine nei dintorni di Kyiv, devastate dall'esercito russo) fornendo idee, competenza e 'best practises' al pool di architetti, designer e altri professionisti che vi parteciperanno.

L'architetto milanese, famoso in tutto il mondo, ha partecipato lunedì pomeriggio ad una video conferenza online organizzata dalla consigliera comunale di Bucha Iryna Yarmolenko, denominata suggestivamente 'Irpin is our home', nella quale si è discusso di come avviare la ricostruzione delle case e delle infrastrutture nell'hinterland della capitale ucraina, occupato dalla Federazione Russa fino all'inizio di aprile e poi liberato. In quei giorni si scoprivano massacri di civili e distruzioni devastanti. Lo stesso Boeri aveva preso una dura posizione in difesa dell'Ucraina sostenendo anche l'invio di armi per aiutare la resistenza.

Boeri ha assicurato che visiterà Irpin e i dintorni di Kyiv, anche per conoscere direttamente la realtà di oggi e studiare com'erano le città prima della guerra, e ha indicato una prima strada: "Creare un network tra architetti, designer e istituzioni. Una cosa molto urgente da fare. La sfida è che le condizioni del luogo dovranno essere migliori del passato al termine del processo di ricostruzione". Irpin e le altre città vicine erano città 'giardino', ricche di biodiversità. La ricostruzione, per Boeri, sarà un'occasione per "raccogliere una serie di sfide sul global warming, per utilizzare tutte le più avanzate tecnologie che abbiamo" per rendere le infrastrutture più efficienti, "ridurre l'inquinamento e trasformare l'energia del sole e dell'acqua in ossigeno".

"Scegliete voi il modo migliore per utilizzare le nostre competenze", ha concluso Boeri: "Quello che possiamo fare è il nostro meglio per immaginare un futuro migliore, da costruire insieme agli architetti e agli urban planners, ucraini e non". Intanto, a luglio la Triennale di Milano (di cui Boeri è presidente) avrà un padiglione dedicato proprio all'Ucraina. All'incontro online hanno partecipato anche Eloi Juvillà, architetto spagnolo, commissario per i progetti strategici della deputazione (consiglio provinciale) di Barcellona, e due amministratori di Cascais, in Portogallo: il vice sindaco Miguel Pinto Luz e il consigliere Francisko Kreye. E poi, tra gli altri, Marco Mari, presidente di Green Building Council Italia, Nadia Volchansky, architetto di Gensler, studio leader mondiale nel design, e Hiroki Matsuura, designer giapponese di fama mondiale, trapiantato da anni in Olanda.