Boeri al summit per ricostruire Irpin in Ucraina

Parteciperà anche l'archistar milanese Stefano Boeri ad un summit online sulla ricostruzione di Irpin, una delle città dei dintorni di Kyiv diventate simbolo della tragedia della guerra in corso in Ucraina. Il summit ('Irpin is our home') è stato organizzato dalla consigliera comunale di Bucha Iryna Yarmolenko, impegnata in queste settimane in un tour europeo per creare un network di rappresentanti cittadini, architetti, designer, fund raisers e urbanisti per raccogliere fin da subito idee, progetti e finanziamenti per la ricostruzione dell'hinterland della capitale ucraina. Boeri parlerà di ricostruzione sostenibile e biodiversività urbana in riferimento ad Irpin. Il summit è previsto per il pomeriggio di lunedì 30 maggio.

Irpin, come le città vicine (Bucha, Hostomel e Borodyanka), è diventata un simbolo della guerra in Ucraina. In queste città l'avanzata dell'esercito russo da nord è stata bloccata, proprio alle porte della capitale, pagando però un prezzo altissimo di distruzione e morte. Si calcolca che circa il 70 per cento delle case e delle infrastrutture di Irpin non sia attualmente agibile. Allo stesso tempo, però, molte persone scappate dall'Ucraina, e quindi anche da queste località, vogliono tornare, per riprendere in mano la loro vita di sempre, pur con la guerra in corso. Per Yarmolenko, che è stata anche a Milano per il 25 Aprile, è importante iniziare subito la ricostruzione delle città, per consentire di tornare a vivere e lavorare 'a casa' alle persone che lo desiderano.

Boeri è stato contattato da Yarmolenko e ha accettato con entusiasmo di partecipare: "State promuovendo un progetto molto importante e rilevante", ha detto. In precedenza, su MilanoToday, avevamo auspicato proprio un incontro tra l'archistar milanese e i rappresentanti dell'hinterland di Kyiv: Boeri, dopo la scoperta del massacro di Bucha, aveva espresso pubblicamente la sua posizione contro l'invasione russa e in sostegno all'Ucraina e al suo diritto di difendersi.

Il 'nostro' Boeri non sarà l'unico ospite d'eccezione del summit. Sono previsti interventi di Eloi Juvillà, architetto spagnolo, commissario per i progetti strategici della deputazione (consiglio provinciale) di Barcellona, e di due amministratori di Cascais, in Portogallo: il vice sindaco Miguel Pinto Luz e il consigliere Francisko Kreye. E poi Marco Mari, presidente di Green Building Council Italia, e Nadia Volchansky, architetto di Gensler, studio leader mondiale nel design.