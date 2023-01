Una scia luminosa nel cielo sopra Milano: cos'era, la spiegazione

Una palla di fuoco e un'enorme scia luminosa. Spettacolo nel cielo sopra Milano giovedì sera, teatro del passaggio di una meteora lumisossima. Tantissime le segnalazioni in tutto il Nord Italia.

Come riportano gli esperti di 3Bmeteo, "il 5 gennaio 2023 un grosso bolide è stato avvistato nel cielo poco dopo le 18:30, in direzione Sudest piuttosto basso sull'orizzonte. Diverse le segnalazioni specie dal Nord Italia, anche da Milano, Brescia e dal Comasco: secondo le testimonianze avrebbe lasciato dietro di sè una scia rossastra ben visibile. Gli avvistamenti sono stati tantissimi e le segnalazioni sono giunte specialmente dalla Lombardia intorno alle 18:30".

Il passaggio spettacolare del bolide potrebbe essere collegato allo sciame meteorico delle Quadrantidi, dette anche Bootidi che ha raggiunto il picco tra il 3 e il 4 gennaio. Il termine bolide, non prettamente scientifico, viene utilizzato per indicare una meteora particolarmente luminosa, di magnitudine negativa. Al contrario delle meteore comuni, esclusivamente bianche, i bolidi possono lasciare - come accaduto giovedì sera - scie di colori ben visibili, come il rosso o l'arancione.