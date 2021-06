Spesa, bollette e affitti: arrivano i soldi del Governo col decreto Sostegni Bis

Contributi per le bollette e gli affitti, buoni spesa. Il Governo Draghi ha varato il cosiddetto decreto Sostegni bis, in vigore dal 26 maggio, per sostenere la ripresa economica. Tra i provvedimenti quelli elencati all'articolo 53, con cui viene istituito un fondo per aiutare le famiglie in difficoltà in vista di difficoltà economiche aggravate dall'emergenza covid e dalle relative restrizioni.

Il fondo ha una dotazione di 500 milioni di euro che verranno ripartiti ai Comuni, secondo due diversi criteri. Metà del denaro verrà erogato ai municipi in proporzione alla popolazione, l'altra metà in base alla differenza tra il valore del reddito pro capite nazionale e quello di ciascun Comune, ponderato per la popolazione, prendendo come base l'anno imponibile 2018. In altre parole, i Comuni riceveranno non soltanto sulla base della grandezza (misurata per gli abitanti) ma anche della ricchezza media e di quanto si discosta da quella nazionale.

Decideranno i Comuni

Nessun Comune, in ogni caso, riceverà meno di 600 euro, eventualmente riducendo la quota spettante a quelli con più di 100 mila abitanti (sono 44, da Roma a Novara. In Lombardia quattro: Milano, Brescia, Monza e Bergamo). L'effettiva distribuzione dei buoni è lasciata alla libertà dei singoli Comuni che decideranno come assegnarli: numero di componenti del nucleo familiare, Isee, priorità a famiglie con disabili o con minori, priorità a chi ha perso il lavoro a causa della pandemia, eccetera.

Sarà lasciata ai Comuni anche la decisione sulla modalità di erogazione. Per esempio, carte prepagate per la spesa alimentare. Pertanto, per fare domanda di sostegno bisogna aspettare ancora un po', per sapere come il proprio Comune di residenza si regolerà e quali disposizioni stabilirà.