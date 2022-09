Milanosport, bollette gas triplicate rispetto a prima della pandemia covid

Più o meno il doppio per l'energia elettrica e più o meno il triplo per il gas. Sono le bollette del primo semestre 2022 di Milanosport, la società del Comune di Milano che gestisce alcuni impianti sportivi tra cui diverse piscine, confrontati con il primo semestre 2019. I dati sono stati riferiti da Martina Riva, assessora allo sport di Palazzo Marino. "Non sto dicendo nulla di nuovo, le bollette le riceviamo tutti", ha commentato: "Ciò che capisco di meno è come faccia gran parte della politica nazionale a non rendersi conto che siamo in una reale emergenza".

Secondo i dati, dal primo semestre 2019 al primo semestre 2022, le bollette di energia elettrica sono passate da 635mila euro a un milione e 118mila euro. Per il gas, da 570mila euro a un milone e 680mila euro. E questo nonostante i consumi siano stati tagliati: -10% sull'energia, -13% sul gas.

E poiché le bollette riguardano il primo semestre, c'è da pensare che il conto peggiorerà per la seconda parte dell'anno. Riva ha le idee chiare: "Per l'immediato non si può che confidare nell'autorevolezza di Draghi e nella capacità di compattarsi dell'Unione europea per fissare un tetto massimo al prezzo del gas. Per il breve periodo (ma proprio domani, perché dopodomani è già tardi) sì ai rigassificatori di Piombino e di Ravenna senza se e senza ma e sì all’aumento di produzione di gas nazionale con il potenziamento degli impianti già esistenti: dobbiamo renderci al più presto integralmente indipendenti dalla Russia".

Da abbracciare, secondo l'assessora, anche la strategia sulle rinnovabili: "Facciamolo seriamente - afferma - semplificazioni autorizzative per gli impianti Fer, definitiva individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti Fer (che poi devono essere tutte le aree che non sono non idonee), scorporo del prezzo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili dal prezzo dell’energia prodotta da fonti fossili. Approfittiamo della crisi per risolvere la questione della politica energetica in maniera strutturale: le nostre bollette non dovranno mai più diventare uno strumento di ricatto".