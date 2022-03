Il Comune di Milano stima raddoppio bollette, da 40 a 80 mln

Da 40 a 80 milioni. Questa la stima al raddoppio che il Comune di Milano ha fatto sulla spesa per le utenze di energia e gas a causa dell'aumento dei costi.

Si potrebbe passare dai 40 milioni del 2021 a oltre 80 milioni, a cui vanno aggiunti circa 50 milioni per l'illuminazione pubblica. Questi i calcoli dell'assessore al Bilancio, Emmanuel Conte, su dati di inizio marzo e che sono in continuo aggiornamento.

Nel complesso il calcolo è di 130 milioni, anche se le stime sono soggette a cambiamenti. Sul 2022, infatti, i costi devono ancora essere valutati per via dell'aumento dei costi delle materie prime e per le ripercussioni economiche della guerra in Ucraina. Per contrastare l'aumento dei prezzi a novembre del 2021 in assestamento di bilancio sono stati stanziati 13 milioni in più rispetto al preventivato.