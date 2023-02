La polemica sugli affitti aumentati per le case popolari

Polemiche sui bollettini di Aler agli inquilini con basso reddito. Dopo la denuncia di Carmela Rozza, consigliera regionale uscente del Pd (ricandidata alle elezioni del 12 e 13 febbraio), è arrivata la risposta dell'assessore alla casa Alan Rizzi (ex Forza Italia, passato alla Lega e candidato, anche lui, alle elezioni regionali). E la contro-replica di Rozza. Riavvolgiamo il nastro, allora, e vediamo cos'è successo.

Prima puntata. La consigliera del Pd denuncia che, a 4mila famiglie con redditi bassissimi, sono arrivati i bollettini di gennaio e febbraio del 2023 con uno sconto della quota per il riscaldamento, ma azzerando il precedente sconto sul canone e/o i servizi. Quindi i bollettini finiscono con l'essere più alti di quelli dell'anno scorso. Rozza esibisce tre bollettini 'tipici' con aumenti del 50-100% della cifra da pagare. Per di più, i bollettini sono accompagnati da una lettera di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, candidato allo stesso ruolo per il centrodestra alle regionali, con cui il governatore lombardo in pratica si vanta di aver tagliato le spese al destinatario del bollettino: "Si è macchiato - dice Rozza - di una grave colpa ai danni dei più poveri".

A stretto giro arriva la risposta di Rizzi. E non è tenera: "Il Pd è in stato confusionale. Ci dica almeno una cosa di sinistra e non stia sempre lì a contestare". Secondo l'assessore alla casa, tutto nasce dalla "modifica al contributo di solidarietà che consente l'abbattimento dei costi energetici", ed è stata "votata a favore anche dal Pd". Ma come funziona? "Oltre al solito sconto servizi e canoni, gli enti possono anticipare e integrare, con risorse proprie, per neutralizzare le spese di riscaldamenti". E, secondo Rizzi, "Le Aler lo fanno. Il Comune di Milano (per i propri inquilini, n.d.r.) no". E sulla lettera inviata, con la firma di Fontana, Rizzi non vede nulla di male: "Serviva a rassicurare i cittadini preoccupati, vista per esempio la noncuranza di Palazzo Marino, sui temi come il rincaro energetico, nei confronti de quartieri" popolari.

Caso chiuso? No, perché Rozza, dopo la replica di Rizzi, prende di nuovo in mano il tema e riafferma sicura: "L'assessore dice che c'è stato uno sconto aggiuntivo, come da regolamento, ma in realtà non è così. C'è si una riduzione della spesa di riscaldamento, ma questa non si aggiunge allo sconto su servizi e affitti, ma semplicemente la sostituisce".

Come stanno le cose

Ma le cose come stanno? Prendiamo uno dei tre casi reali citati da Rozza. Uno solo, perché gli altri due hanno le stesse caratteristiche, per cui sarebbe inutile qui riportarli tutti e tre. Bollettini alla mano, vediamo quanto l'inquilino ha pagato a marzo 2022 e a gennaio 2023, con tutte le voci relative ai costi e agli sconti.

A marzo 2022, l'inquilino ha pagato 127,08 euro. Il canone ammontava a 75,25 euro, il riscaldamento a 59,24 euro, i servizi a 63,45 euro a cui si aggiungevano varie spese. C'era poi l'abbattimento del canone (-55,25 euro) e l'abbattimento dei servizi (-51,96 euro).

A gennaio 2023, l'inquilino ha pagato 173,11 euro. Il canone ammontava a 75,25 euro, il riscaldamento a 118,49 euro, i servizi a 70,96 euro a cui si aggiungevano varie spese. C'era poi l'abbattimento del canone (-55,25 euro) e l'abbattimento dei servizi (-2,02 euro), oltre al nuovo bonus riscaldamento (-59,25 euro).

La cifra finale è aumentata di quasi 50 euro. Dalle singole voci possiamo notare che, ovviamente, è molto aumentato il riscaldamento, in parte recuperato con il nuovo bonus; allo stesso tempo, resta invariato lo sconto sul canone, mentre quello sui servizi (importante nel 2022) quasi si azzera.