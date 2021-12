Bollettino covid, i dati di domenica 19 dicembre: altri 5.397 positivi

5.397 nuovi contagi e 18 vitttime. Questo il bollettino covid di domenica 19 dicembre, divulgato come di consueto da Regione Lombardia sulla base dei dati comunicati dal ministero della Salute.

132.959 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un rapporto del 4%, uguale a quello di sabato. Altre 18, purtroppo, le persone decedute, che dall'inizio della pandemia sono almeno 34.736.

Aumentano ancora i ricoveri: 160 in totale i pazienti in terapia intensiva, 14 in più rispetto a sabato; mentre 1.225 quelli nei reparti ordinari, con un incremento di 2. A Milano si contano +2.022 positivi, di cui 906 in città.