Bollettino covid di martedì 31 agosto: 723 positivi in ventiquattr'ore

Aumentano i ricoverati in terapia non intensiva

Sono 723 i nuovi positivi al covid in Lombardia nelle ultime ventiquattr'ore. Il dato, di martedì 31 agosto, come di consueto è stato diffuso dalle autorità sanitarie regionali e nazionali. In Lombardia i tamponi sono stati 52.393, per un tasso di positività (rapporto tra tamponi positivi e tamponi totali) dell'1,3 per cento.

Nella Città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono stati 238, di cui 85 a Milano città. Si segnalano poi i 112 positivi nella provincia di Brescia, i 56 in quella di Varese, i 55 in quella di Bergamo e i 50 in quella di Monza e Brianza.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva: sono ora 45, cioè tre in meno. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 353, dodici in più. E, nelle ultime ventiquattr'ore, in Lombardia sono purtroppo scomparse due persone a causa del covid.