La bomba con 134 chili di Tnt da bonificare: maxi evacuazione e mezzi fermi (anche gli aerei a Linate)

Palazzi vuoti, mezzi fermi, aree verdi chiuse. Una città praticamente immobile, quasi col fiato sospeso. Due maggio sarà una giornata decisamente particolare per Segrate, dove gli uomini del "10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona" dovranno bonificare un ordine bellico ritrovato nei giorni scorsi nello scalo merci Milano-Smistamento nei pressi dell’area di ferrovie dello stato denominata “Terminal Italia”, in Via Rivoltana,.

Si tratta - si legge in una nota della prefettura di Milano - di un "una bomba d’aereo da 500 libbre Mc, di fabbricazione inglese, modello MK IV, residuato bellico risalente all’ultimo conflitto mondiale, con due spolette armate, posizionata in una buca a circa 2 metri di profondità, lunga 94,5 cm, con diametro di 32,8 cm e del peso di 226 kg, contenente 105 kg di esplosivo Torpex, pari a 134,4 kg di Tnt".

I militari, che hanno già allestito la "camera di espansione" attorno all'ordigno, provvederanno a rimuovere i dispositivi di innesco sul posto e poi trasporteranno la bomba tra via Buozzi e via Gaber, sempre a Segrate, dove sarà fatta brillare.

La maxi evacuazione a Segrate per la bomba

Per svolgere tutte le operazioni in sicurezza saranno evacuati tutti i palazzo nel raggio di 447 metri, con - spiegano da corso Monforte - "conseguente blocco della circolazione stradale, ferroviaria e aerea ed interdizione delle aree verdi", sottolineando che comunque il centro vaccinale di Novegro resterà aperto e attivo.

Quindi, dall'inizio alla fine delle operazioni, niente mezzi Atm nella zona, niente treni e niente aerei a Linate.

"L’evacuazione della popolazione all’interno della zona di sicurezza avrà inizio alle ore 7 e sarà completata entro le ore 9", chiariscono dalla Prefettura, parlando di 431 persone da "allontanare". Le famiglie saranno ospitate nell'istituto Comprensivo Statale Rosanna Galbusera di Segrate, nel l Parco Idroscalo, "chiuso al pubblico e reso accessibile ai residenti evacuati", nel Novotel di via Mecenate a Milano e nel Best Western Air Hotel di via Baracca a Segrate.

Sono anche state individuate "soluzioni alternative per la collocazione di eventuali soggetti positivi al covid o in quarantena - evidenziato dalla Prefettura -, per i quali le operazioni di evacuazione verranno assicurate a partire dalla sera precedente".