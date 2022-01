Un fondo per le cure psicologiche: la proposta del Pd in Lombardia

La Lombardia segua l'esempio del Lazio e preveda risorse dedicate alle cure per il disagio psichico. Lo chiedono due consiglieri regionali del Partito democratico, Samuele Astuti e Jacopo Scandella, ricordando che la regione della capitale ha recentemente stanziato un fondo da due milioni e mezzo di euro per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico, in primo luogo rivolto ai giovani e alle fasce più fragili della popolazione.

C'è fibrillazione un po' in tutta Italia su questo tema, riconosciuto da tutti come importante, dopo lo stralcio del 'bonus psicologo' dalla legge finanziaria che avrebbe garantito l'accesso a cure psicologiche soprattutto ai più giovani. Secondo Astuti e Scandella, è necessario che le istituzioni locali "forniscano una risposta immediata, perché i danni psicologici" dovuti alla pandemia covid "sono incalcolabili" e da emergenza.

Il bonus psicologo nel Municipio milanese

E' di qualche giorno fa, intanto, la notizia che il Municipio 9 di Milano (Isola-Garibaldi, Bicocca, Niguarda, Bovisa, Affori, Bruzzano) ha stanziato trentamila euro per consentire ad almeno ventiseimila giovani dai 10 ai 25 anni di usufruire di alcune sedute presso psicologi dei loro quartieri.