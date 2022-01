I giovani del Municipio 9 di Milano potranno avere il bonus psicologo

Un 'bonus psicologo' per i giovani del Municipio 9 di Milano. La giunta della municipalità che si estende da Isola-Garibaldi e Porta Nuova ai quartieri periferici di Niguarda, Bicocca, Comasina, Affori, Bruzzano e Bovisa-Dergano, guidata da Anita Pirovano, ex consigliera comunale di Milano Progressista, ha stabilito di stanziare trentamila euro per consentire a circa ventiseimila giovani dai 10 ai 25 anni di usufruire di alcune sedute presso uno psicologo della zona.

Il bando sarà pronto tra qualche giorno, previa una convenzione con l'ordine degli psicologi, e consentirà alle famiglie e ai giovani di accedervi, apparentemente senza limiti di reddito. Il bonus permetterà di sostenere gratuitamente alcune sedute con uno specialista.

Il ragionamento alla base della decisione è che i giovani abbiano sofferto in modo particolare gli effetti della pandemia covid, dell'isolamento, del lockdown, della didattica a distanza e così via. Gli esperti di tutto il mondo concordano con questa visione, affermando che sono in aumento i casi di ricovero neuropsichiatrico nei bambini e negli adolescenti. Anita Pirovano, la presidente del Municipio 9, parte dalla scelta nazionale di prevedere prima, e poi invece stralciare dalla finanziaria, un bonus per sedute dallo psicologo. Una scelta "doppiamente sbagliata", commenta la presidente, "perché era necessario sostenere il benessere psicologico in una fase storica in cui ce n'è urgenza. E perché una volta di più passa il messaggio che si tratti di un tema sacrificabile".

Di qui la decisione di applicarlo nel territorio del Municipio: "Volevamo dare un segnale ostinato e opposto, volevamo che non si sentissero abbandonati i ragazzi e le ragazze che, a parole, diciamo sempre siano i più messi alla prova in questo tempo complicato".

"Sappiamo bene - conclude Pirovano - che non bastano certo i bonus per rimettere insieme i pezzi di una società attraversata da tante disuguaglianze e frammentata dalla solitudine, lavoreremo per costruire con l’università Bicocca e i servizi territoriali un tavolo che ragioni a tutto tondo sulla promozione della salute e del benessere psicologico".