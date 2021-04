Bonus taxi 2021: corse a metà prezzo e prenotazione più semplice

Chi ne ha diritto e come richiederlo

E' stata realizzata ed è attiva dal 21 aprile la nuova piattaforma per iscriversi al bonus taxi 2021, grazie a cui si avrà diritto ad uno sconto fino al 50 per cento dell'importo della corsa. Il servizio entrerà in funzione all'inizio di maggio con modalità di accesso semplificate. La gestione è stata affidata a Telepass.

Potranno beneficiare del bonus, come previsto dal Governo, i residenti a Milano con mobilità ridotta, patologie accertate anche temporanee; le persone soggette a terapie salvavita; gli appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'emergenza epidemiologica (uno dei componenti della famiglia svolge un'attività con codice Ateco soggetto a limitazioni); e tutti coloro che hanno un Isee pari o inferiore a 28 mila euro, i disoccupati e coloro che si trovano in cassa integrazione.

Per accedervi occorre collegarsi al sito messo a disposizione fin dal 21 aprile, scrivendo i dati anagrafici e il codice fiscale e autocertificando la propria appartenenza alle categorie beneficiarie dell'agevolazione. Si riceverà un'email di attivazione e sarà sufficiente mostrare al tassista la tessera sanitaria. Il tassista utilizzerà invece un'app su smartphone per la verifica del codice fiscale, e a fine corsa inserirà il costo del viaggio: l'app calcolerà la quota in carico al cittadino. Il sito è https://formshd4.comune.milano.it/pages/buoniviaggio/index.jsp.

Il bonus taxi 2021 ha una dotazione di tre milioni di euro ed è utilizzabile anche sui veicoli Ncc (noleggio con conducente) fino a dicembre 2021. Il bonus copre la metà del costo della corsa fino a un massimo di 20 euro a viaggio. "Il bonus taxi è molto apprezzato dai cittadini - dichiara l’assessore alla mobilità Marco Granelli -, per questo siamo convinti che con questa modalità di accesso semplificata e protratta nel tempo potrà allargare la platea dei cittadini che lo useranno. Il bonus taxi ha una funzione importante per agevolare gli spostamenti di chi ha difficoltà oggettive a usare il trasporto pubblico o versa in difficoltà economiche".