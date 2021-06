Prorogato fino al 31 dicembre il bonus taxi: chi ne ha diritto e come chiederlo

Sarà disponibile fino al 31 dicembre il Bonus Taxi, l'agevolazione che consente alle persone con difficoltà economiche o motorie di utilizzare taxi o auto a noleggio con conducente (NCC) con una copertura della metà dell'importo della corsa e fino a un massimo di 20 euro. "Ben venga la proroga al 31 dicembre - dichiara l'assessore comunale alla mobilità Marco Granelli - che sposta di sei mesi la scadenza per utilizzare questa agevolazione per consentire di muoversi sulle auto pubbliche con un grande vantaggio economico più a lungo nel tempo".

Per usufruire del bonus, come previsto dal decreto ministeriale, i cittadini con mobilità fisica ridotta, patologie accertate, reddito Isee inferiore a 28 mila euro, disoccupati o in cassa integrazione dovranno iscriversi online al servizio ed inserire i propri dati anagrafici. Anche i tassisti, per applicare lo sconto, dovranno scaricare sul proprio cellulare la app 'BuoniviaggioMI', sviluppata da Telepass con il Comune di Milano, che permette di scansionare le tessere sanitarie dei clienti e verificare se hanno diritto allo sconto.

Come ottenere il bonus taxi

Per quanto riguarda i cittadini, devono preiscriversi al servizio attraverso la piattaforma disponibile all’indirizzo https://formshd4.comune. milano.it/pages/buoniviaggio/ index.jsp, rilasciare i dati anagrafici e autocertificare la propria appartenenza alle categorie beneficiarie dell’agevolazione. Ricevono quindi una mail di attivazione e quando vorranno usare l’agevolazione sarà sufficiente mostrare la tessera sanitaria o il numero di codice fiscale al tassista.