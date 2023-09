Bonus trasporti da domenica 1 ottobre: come richiederlo

Ritorna il bonus trasporti. Si tratta di un contributo fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali. La platea di persone interessate in Italia è di circa 27 milioni di residenti che annualmente usano i mezzi.

In questa lista ci sono tutti i gestori che sono inclusi. Ovviamente non manca Atm di Milano. Il contributo, specificano dal ministero, deve essere utilizzato acquistando un abbonamento entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

A chi è rivolto i bonus?

ll bonus può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20mila euro. Le nuove domande saranno accettate a partire dalle ore 8 di domenica 1 ottobre 2023. Le tornate passate è andato esaurito in un'ora. Bisogna quindi essere veloci. Ci si può loggare (qui) con la Carta d'identità elettronica o lo Spid. Nel caso in cui il beneficiario sia minore a carico, il requisito del reddito deve esistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente.

Il voucher può essere richiesto solo per un abbonamento annuale o mensile di un mezzo di trasporto pubblico locale o ferroviario. In questo caso sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Una volta ottenuta l'agevolazione sulla piattaforma si può acquistare fisicamente l'abbonamento in biglietteria oppure on-line, mostrando il codice ricevuto a fine procedura al momento dell'acquisto.