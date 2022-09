Da oggi il bonus trasporti per Trenord si può chiedere online: come avere lo sconto di 60 euro

Anche in rete. Da oggi, mercoledì 28 settembre, è possibile utilizzare anche online il bonus trasporti per acquistare l'abbonamento Trenord. Fino ad ora per ottenere lo sconto di 60 euro grazie al contributo del ministero era necessario raggiungere una biglietteria fisica, mentre nelle scorse ore è stata attivata la modalità online.

"Per usufruire del bonus online, i clienti devono accedere alla propria pagina personale su trenord.it e rinnovare o acquistare l’abbonamento desiderato. Al momento del pagamento, occorre selezionare come metodo 'bonus trasporti' e inserire il codice coupon ottenuto sul portale del ministero del lavoro e delle politiche sociali, si legge in una nota della società che gestisce il trasporto ferroviario regionale.

"Dopo l’inserimento, il sito trenord.it si collega automaticamente con quello del ministero per verificare la regolarità del codice. In caso di esito positivo, sulla schermata di pagamento compare l’importo aggiornato, conteggiando lo sconto del Bonus", prosegue il comunicato di Trenord, che ha già venduto 30mila abbonamenti scontati. "Nel caso in cui il prezzo dell'abbonamento che si desidera acquistare sia superiore al valore del bonus, è necessario indicare un secondo metodo di pagamento per la parte eccedente", hanno chiarito dall'azienda.

"Sul sito di Trenord è possibile richiedere il bonus trasporti anche per le Ivol agevolate. Per usufruirne, entro il giorno 21 del mese è necessario pagare il bollettino postale ricevuto da regione Lombardia, richiedere il bonus sul portale del ministero e inoltrare richiesta di rimborso sul sito trenord.it. La quota dovuta - hanno concluso dalla società di piazzale Cadorna - sarà riconosciuta da Trenord al cliente tramite bonifico".