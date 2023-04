Bonus trasporti, come avere lo sconto di 60 euro al mese per i mezzi Atm

Torna il bonus trasporti, lo sconto da 60 euro al mese per acquistare abbonamenti ai mezzi del trasporto pubblico. Si tratta di un beneficio non per tutti: possono chiederlo i cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20.000 euro. Ciascun beneficiario potrà chiedere un bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse.

Per usare il bonus a Milano, "l’abbonamento Atm va comprato o attivato ai totem entro il 28 del mese", si legge sulla pagina dell'azienda meneghina. "Se invece fate l’abbonamento in edicola, alle rivendite o se lo ritirate alle stampanti self service, dovete comunque comprarlo entro il 28 del mese", proseguono da Atm, ricordando che "gli abbonamenti mensili vanno comprati insieme, in un'unica spesa".

Per riscattare il bonus come prima cosa bisogna fare domanda sul sito del Ministero del Lavoro autenticandosi con Spid o carta d'identità elettronica. A quel punto:

Selezionare l’operatore di trasporto "Atm Azienda Trasporti Milanesi".

dichiarare la condizione di reddito (non superiore a 20.000€ per il 2022)

inserire l’importo del bonus

Infine, dopo aver comprato e attivato l'abbonamento entro il 28 del mese, "chiedere l’accredito del bonus nella vostra area personale" sul sito di Atm, dove a breve verrà pubblicato il modulo per il rimborso, che avverrà direttamente sul conto corrente. Il bonus è valido solo per gli abbonamenti mensili e annuali da aprile in poi.