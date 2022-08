Abbonamenti Atm e Trenord, come avere lo sconto di 60 euro (al mese) col 'bonus trasporti'

Via alle 8 in punto. Da domani mattina, giovedì 1 settembre, sarà possibile richiedere il "bonus trasporti", la novità introdotta dal governo Draghi per aiutare, concretamente, chi utilizza i mezzi pubblici nelle città italiane. Il bonus sarà valido anche per acquistare abbonamenti mensili o annuali per i mezzi di Atm e per i treni regionali di Trenord a Milano e permette di ricevere un contributo massimo di 60 euro, anche in più mensilità.

La richiesta va effettuata sul portale creato dall'esecutivo, in una sorta di click day. Lo "sconto", si legge sul sito di Atm, è riservato a "persone fisiche con un reddito nel 2021 non superiore a 35.000 euro" o per minori fiscalmente a carico e "va richiesto entro il 31 dicembre 2022". Per ottenere il bonus trasporti si entra in www.bonustrasporti.lavoro.gov.it con Spid o carta di identità elettronica, si inserisce l’autocertificazione dei redditi, si inserisce l’importo dell’abbonamento da comprare, si seleziona l’operatore di trasporto pubblico - quindi Atm o Trenord - e si riceve il buono.

Lo stesso buono va poi presentato all'operatore di trasporto pubblico. "Il portale - hanno spiegato da Trenord - emetterà un bonus contrassegnato da un codice identificativo univoco, codice fiscale del beneficiario, importo, data di emissione e di scadenza. Da quel momento il bonus si potrà spendere solo acquistando titoli di viaggio del gestore selezionato". Al momento le due aziende di trasporto non hanno ancora specificato come riscuotere il buono trasporti, ma è verosimile che si potranno acquistare gli abbonamenti online o nelle biglietterei inserendo semplicemenete il codice del proprio "buono".

Per la misura il governo aveva stanziato 79 milioni di euro, poi elevati a 180. Il bonus trasporti può essere richiesto ogni mese, fino al prossimo 31 dicembre.