Come comprare abbonamenti Atm e Trenord con lo sconto di 60 euro del bonus trasporti

Come avere il "bonus trasporti"? E come utilizzarlo per acquistare abbonamenti di Atm e Trenord a Milano? Da oggi, giovedì 1 settembre, è possibile richiedere il bonus trasporti - per un massimo di 60 euro al mese - presentando domanda sul sito del ministero www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.

La richiesta può essere effettuata da persone fisiche con un reddito nel 2021 non superiore a 35.000 euro o per minori fiscalmente a carico. Una volta collegati al portale, bisogna entrare con Spid o carta di identità elettronica, quindi si inserisce l’autocertificazione dei redditi, si inserisce l’importo dell’abbonamento da comprare, si seleziona l’operatore di trasporto pubblico - quindi Atm o Trenord - e si riceve il buono.

Una volta ottenuti i 60 euro mensili, come utilizzarli per Atm o Trenord? La società che gestisce metro, autobus e tram sotto la Madonnina ha fatto sapere che "non si chiede agli Atm Point, si chiederà online e dopo aver comprato l'abbonamento".

"Potete comprare il vostro abbonamento Atm come al solito e attivarlo ai totem, se lo comprate da sito, app o home banking. Pubblicheremo su atm.it il modulo online per avere il riaccredito del bonus sul conto corrente, usando il codice riportato sul vostro voucher", hanno annunciato da Foro Bonaparte. Quindi i viaggiatori devono acquistare normalmente il proprio abbonamento e poi utilizzare il modulo per il rimborso che sarà pubblicato da Atm.



Per gli abbonamenti Trenord invece, l'utilizzo del bonus può avvenire o direttamente nelle biglietterie ufficiali o su una sezione del sito, che sarà disponibile a breve. "Mostrando il codice che hai ricevuto sul sito del ministero, gli operatori procederanno al controllo della validità dello stesso e, in caso positivo, ti verrà decurtato l'importo pari a 60€ se l'importo del tuo abbonamento sarà uguale o maggiore a questo importo". In caso l'importo sia inferiore a 60€, la parte eccedente tornerà nei fondi statali.

Con il bonus trasporti si possono acquistare tutti i tipi di abbonamenti e il bonus può essere richiesto ogni mese fino a dicembre.