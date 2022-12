A Milano boom del settore bici

Bike economy in crescita a Milano. Il fenomeno emerge dal dibattito sulla bicicletta durante la presentazione della Camera di commercio, avvenuta mercoledì 30 novembre a Palazzo Giureconsulti.

In totale - evidenzia l'indagine condotta dalla Camera di commercio sul Registro imprese e intitolata 'Come corre la bike economy. Innovazione, imprese e territorio' - tra il capoluogo lombardo, la provincia di Monza Brianza e Lodi, sono 230 le imprese attive nella filiera della bicicletta, considerando esclusivamente i settori di fabbricazione e montaggio, noleggio e riparazione. Un dato che rappresenta oltre il 40% del dato lombardo e il 7% di quello nazionale.

Il settore dell'economia delle bici è particolarmente in crescita: nell’area metropolitana le imprese fanno registrare in un anno +7,4%, con un trend positivo che nel periodo 2016/2021 vede un aumento complessivo del +14,4%. Sempre a Milano, Brianza e Lodi sono 600 gli addetti impiegati nella bike-economy.

Dai dati di bilancio disponibili relativi al 2020, emerge inoltre che nell’area la 'filiera bike' genera 105 milioni di euro di ricavi, con un’impennata del 46% negli ultimi cinque anni, trainata dalle performance di alcuni dei maggiori produttori e dal boom dei servizi di bike sharing. Si tratta di un dato considerato al netto dell’impatto generato dal comparto del commercio e da fenomeni correlati alla bike-economy, a partire dalla mobilità sostenibile e dal cicloturismo.

"In considerazione delle dinamiche positive che il sistema-bike genera - ha dichiarato Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -, ad ampio raggio sia a livello economico che sociale, come Camera di commercio intendiamo farci promotori di un’azione strutturata e organica finalizzata a dare ulteriore spinta, energia, visibilità al settore nell’assumere un ruolo di leadership nel mercato globale, attraverso azioni di supporto per la nascita e la crescita delle startup innovative, accompagnate da politiche di incentivo dirette allo sviluppo delle realtà imprenditoriali esistenti e interventi mirati all’attrazione di imprese ed eccellenze estere sul nostro territorio. Un impegno concreto che auspichiamo possa contribuire alla nascita e allo sviluppo di un polo internazionale di riferimento per l’intera filiera".