Boom di centenari a Milano: 672 over 100 di cui l'86% è donna

A Milano c’è un over 100 ogni 2mila abitanti. I cosiddetti centenari, che nel 1992 in città erano solo 64, oggi sono ben 672. Maggioranza di donne che ammontano all’86% del totale. Anche su questo fronte i meneghini vincono i record: si tratta, infatti, della città con l’incidenza maggiore di persone che superano i 100 anni d’età.

A rivelare i dati è l’analisi della Fondazione per la sussidiarietà che evidenzia come, nonostante siano aumentati drasticamente i centenari, la densità di popolazione è rimasta invariata, ferma a un milione e 370mila abitanti. Questo il numero negativo che determina che all’invecchiamento della popolazione non corrisponde una crescita dei nuovi nati. A fare da motori propulsori a questa crescita sono il miglioramento della qualità della vita e i progressi della medicina, ma anche una migliore consapevolezza di quale sia l'alimentazione corretta.

“Siamo orgogliosi che Milano accolga tanti cittadini e cittadine over 100. La crescita della popolazione anziana obbliga a ripensare la città in un’ottica multidisciplinare, così da rispondere in maniera efficace alle istanze di cittadine e cittadini maturi”, ha commentato il sindaco Beppe Sala.

Parlando in cifre, se oggi i centenari in città sono 672, solo pochi anni fa, nel 2000 erano 151. Confrontando, poi, i dati di Milano con quelli delle altre metropoli emerge il primato: a Roma c’è un centenario ogni 2.114 abitanti, mentre a Torino ogni 2.363.