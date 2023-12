Il "baby-boom" al San Paolo: in 24 ore le nascite medie di 4 giorni

Curioso il 'boom' di parti che si è verificato nelle ultime 24 ore all'ospedale San Paolo di Milano: in un giorno ce ne sono stati 12, quelli che di solito si contano in quattro giorni: da 3 a 3 e mezzo è infatti la media giornaliera del reparto, che ne conta circa 1.200 al'anno.

Le prime, come segnala l'Adnkronos Salute, sono state due bambine: una alle 12.26 del 28 dicembre, l'altra quasi tre ore dopo, alle 15.14. Rispettivamente con parto cesareo e parto naturale. Successivamente, alle 20.33 e alle 21.50, due parti naturali hanno dato alla luce altrettanti maschietti. Alle 22.59 è la volta di una bambina, nata da parto naturale. Nottetempo, alle 3.21 dell'ormai 29 dicembre, un maschietto, sempre con parto naturale. Un minuto più tardi nasce una femminuccia.

Per l'esattezza alle 8.12, ecco arrivare un'altra femmina, italiana, 2,6 kg di peso. Ore 10.41 e 10.42, è il turno di due gemelline, rispettivamente di 1,87 e 1,94 kg di peso, italiane e anche loro nate con taglio cesareo. Non passa neanche mezz'ora e il team del reparto assiste una mamma straniera che, con parto naturale, dà alla luce un maschietto. Chiude l'ingorgo di bebè alle 12.32 un altro maschio, italiano, peso 4,1 kg, nato da parto cesareo.

Un boom inatteso, un 'affollamento' diverso da quello che, in questi giorni, affligge i pronto soccorso a causa dell'influenza. "Gli ospedali sono pieni, i pronto soccorso intasati, ma nella sala parto del San Paolo si corre con il sorriso", il commento all'Adnkronos Salute di Anna Maria Marconi, direttrice dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del San Paolo: "Nelle ultime 24 ore ostetriche, medici, puericultrici e Oss hanno fatto il massimo per dare a ognuno dei 12 nuovi nati il più speciale benvenuto. E per noi operatori la giornata è speciale anche perché i gorgheggi di questi 12 nostri bambini salutano con noi il collega Sebastiano Lomonico, ginecologo, che da domani potrà godersi la meritata pensione. Chissà, chiuderemo con questo ritmo il 2023?".