405mila viaggiatori negli aeroporti di Milano per il controesodo

405mila persone di passaggio negli aeroporti di Milano. È il controesodo di fine agosto, periodo in cui molti viaggiatori rientreranno dalle vacanze estive transitando per Linate e Malpensa.

Tra il 26 e il 29 agosto, in particolare, sul totale di 405mila passeggeri, 300mila faranno tappa nell'aeroporto di Malpensa e i restanti 105mila in quello cittadino di Linate. Per la maggior parte - come spiega Sea, la società che gestisce entrambi gli scali - si tratta di voli in arrivo.

Negli aeroporti del capoluogo lombardo quest'estate si è arrivati a recuperare il 90% del traffico del pre pandemia.