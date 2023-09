Quest’estate tutti in vacanza a Milano: boom di turisti in città, record a luglio

Milano continua a essere una meta turistica ambita e apprezzata. A confermarlo i dati della questura sulle presenze in città: a luglio 2023 registrati oltre 870mila arrivi con un incremento del 33% sul 2019 e del 25% sul 2022. Tanto che, ha reso noto palazzo Marino, "luglio è il miglior mese di sempre per presenze di turisti". Dati, quindi, non viziati dalla pausa Covid, ma che segnano una reale crescita dei flussi turistici nella città meneghina. Anche l’area urbana che include l’hinterland e la provincia limitrofa di Monza e Brianza sono in incremento, sfiorando 1,2 milioni di ingressi.

Si può parlare, quindi, di record per il mese di luglio, sebbene il trend in ascesa sia già stato rilevato anche per i mesi precedenti di quest’anno, tanto che da gennaio la città ha accolto circa 5 milioni di turisti, quasi 7 prendendo in considerazione anche l’area urbana.

A fare da motore propulsore, oltre alla città stessa, anche il calendario eventi che ha interessato la stagione caratterizzato, tra le altre cose, dallo sport. Infatti, Milano ha ospitato le gare di Coppa del mondo di ginnastica ritmica e i Mondiali di scherma, a cui aggiungere il campionato europeo di Salto Ostacoli Fei Jumping European Championship che si sta tenendo all’ippodromo Snai di San Siro. Si chiude l’estate con il Gran Premio d’Italia all’autodromo di Monza. “Milano si conferma attrattiva tutto l’anno”, ha commentato soddisfatta l’assessora al turismo, Marina Riva.

Non sono da meno le campagne di comunicazione sulla città, promosse tanto in Italia quanto all’estero. È il caso del brand YesMilano ideato dall’agenzia Milano&Partners per la promozione della città metropolitana, progetto sostenuto dal comune e della camera di commercio.