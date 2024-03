La borsa di studio Veralab da 50mila euro per le studentesse del PoliMi

Una borsa di studio per finanziare le giovani studentesse del PoliMi. È la nuova iniziativa lanciata dal brand di cosmetici Veralab di Cristina Fogazzi, in arte Estetista Cinica. "Da sempre sosteniamo le donne supportandone l’empowerment", scrive l'azienda su LinkedIn dove pubblica tutte le informazioni e il bando. Veralab ha finanziato una borsa di studio del valore complessivo di 50mila euro dedicata alle studentesse fuori sede iscritte ai corsi di laure di primo livello in Ingegneria del Politecnico di Milano.

"Veralab ha da sempre a cuore la centralità della figura della donna, supportandola e apprezzandola in ogni sua particolarità, scelta e percorso - scrivono nel bando -. Riconoscendo la centralità e l’importanza della formazione, Veralab lancia una nuova sfida, proponendo di accompagnare giovani studentesse in percorsi accademici di forte orientamento tecnico, fino ad ora ad elevata e quasi esclusiva popolazione maschile. La scelta è quella, infatti, di supportarle a 360 gradi in questa nuova avventura, offrendo loro un contributo concreto che consenta di affrontare le difficoltà correlate alla vita da studente fuorisede e contestualizzate in una grande città, come quella di Milano".

La borsa di studio sarà erogata in tre rate, tanti quanti sono gli anni di una laurea di primo livello. Le tre tranche saranno di 16.666 euro all'anno comprensivi degli oneri a carico del PoliMi.

Requisiti d'accesso

Il primo requisito e l'aver conseguito il diploma di scuola superiore nel 2023, valido per l'ammissione all'università. L'immatricolazione deve essere stata effettuata, per l'anno accademico 2023/2024, per uno dei seguenti corsi di laurea: Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria dell'Automazione, Ingegneria Biomedica, Ingegneria Chimica, Ingegneria Civile, Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Energetica, Ingegneria Fisica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Matematica, Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie, Ingegneria Meccanica e Ingegneria della Produzione Industriale.

L'ISEE del 2024 non deve superare i 31mila euro. Inoltre, la candidata dovrà aver già conseguito 15 CFU registrati in carriera ed essere residente fuori dalla regione Lombardia. Per partecipare al bando è necessario iscriversi sull'apposito portale del PoliMi entro le 12 del 29 marzo.