Al Polimi 700mila euro per le ragazze che vogliono studiare ingegneria

Un progetto da quasi 700mila euro per sostenere le giovani donne nello studio delle discipline Stem. L’iniziativa si chiama Girls@Polimi - Borse per future ingegnere ed è stata attivata dal Politecnico di Milano. Sul tavolo 28 borse di studio da 24mila euro ciascuna, 8mila per ogni anno di studio. Di queste, 22 borse sono per le studentesse che hanno sostenuto il test di ingresso durante il penultimo anno delle superiori, 6 borse sono per chi lo ha fatto nel 2024 all’ultimo anno di superiori.

L’obiettivo è quello di incentivare le ragazze a prendere parte a percorsi di studio che hanno bassa presenza femminile: Ingegneria dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica, Meccanica e della Produzione Industriale.

Diversi gli enti che hanno creduto nel progetto e hanno deciso di finanziarlo. Da Analog Devices Italia all’Associazione Eugenio e Germana Parizzi, Capgemini, Fastweb, Fellows of Politecnico di Milano US, Inc (FPM US), Fondazione r.e.ACT ETS, Getec Italia, Hitachi Energy, Intesa Sanpaolo, Italgestra, Leonardo, Mediobanca, NHOA Energy, POMINI Long Rolling Mills, SLB Italiana. A esse si affiancano nel finanziamento anche gli Alumni Politecnico di Milano e lo stesso ateneo.