Come il bosco della droga diventa della musica

Non più boschetto della droga, ma luogo di musica e cultura. Una trasformazione che riguarda la zona di Rogoredo e che il 18 luglio si avvicina un po' di più con la pubblicazione del concorso internazionale di progettazione del bosco, dove sorgeranno campus e auditorium del Conservatorio.

Sul sito dedicato del ministero delle infrastrutture, è stato pubblicato il bando del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna. 47 milioni di euro il totale degli investimenti previsti per dare vita al 'Bosco della musica', di cui 20 milioni finanziati dal Mims, 15 milioni dal ministero dell'università e della ricerca e i restanti 12 milioni da Regione Lombardia.

Il concorso prevede la progettazione di un centro polifunzionale (con aule, laboratori, auditorium, residenze per gli studenti, aree di ristoro) e la rigenerazione della palazzina 'ex-chimici' delle acciaierie Redaelli puntando su una architettura green e sostenibile, con attenzione alla presenza del verde. Il termine per la presentazione della documentazione è il 10 ottobre, al vincitore verranno corrisposti 524.378,87, inclusi iva e oneri previdenziali.

"Questo concorso mette al centro la qualità progettuale e le nuove idee che sono il perno per sostenere una rigenerazione che sia non solo fisica, ma anche sociale", ha detto il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, mettendo in luce i "tempi molto rapidi" , con l'utilizzo di "uno strumento innovativo e raramente utilizzato dalla pubblica amministrazione".

"Si tratta di uno straordinario intervento di rigenerazione urbana di una periferia attraverso l'educazione e la cultura che ci auguriamo potrà offrire alla comunità locale l'occasione di un nuovo protagonismo", affermano il presidente del Conservatorio, Raffaello Vignali, e il direttore, Cristina Frosini . Potranno partecipare al concorso, singolarmente o congiuntamente mediante raggruppamenti, architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi ordini professionali o ai registri professionali dei Paesi di appartenenza, abilitati all'esercizio della professione alla data odierna. La partecipazione degli architetti e ingegneri junior è ammessa entro i limiti specificati dal bando.