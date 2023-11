"Corre" il cantiere di Bosconavigli: raggiunto il quinto piano

Procede il cantiere di Bosconavigli, lo sviluppo immobiliare residenziale nato da un'idea dell'architetto Stefano Boeri su 8mila metri quadrati vicino a San Cristoforo. Il cantiere ha superato il 60% di realizzazione. "Abbiamo completato il quinto piano, il che significa non solo essere al 60% dei piani totali, ma aver superato la fase più delicata e impegnativa tecnicamente e in termini di tempi", ha commentato Marco Nolli, amministratore delegato di Milano 5.0, la società che raggruppa un pool di sviluppatori e investitori milanesi. Il cantiere è affidato all'impresa di costruzioni Smv.

Quando sarà terminato, Bosconavigli sarà un corpo unitario racchiuso a corte, sviluppato tramite grandi 'gradonate' con terrazze private e giardini pensili. Il complesso varia in altezza progressivamente, da 3 a 11 piani, con attici a ogni piano. Le facciate saranno interamente coperte da un verde rigoglioso: le piante sono state già selezionate e verranno presto trasferite in un luogo specifico, per poi essere posizionate sulle facciate.

La vegetazione filtrerà le micro-particelle di polveri sottili, riducendo il consumo energetico con l'inerzia termica della vegetazione, che protegge dai raggi del sole e assorbe l'anidride carbonica. Infine, sul lato est dell'edificio, sarà realizzata un'area di verde pubblico con un filare di alberi che correrà lungo il percorso ciclo-pedonale.