Il Bosco Verticale fatto con i Lego

Quasi tremila pezzi di Lego per rifare il Bosco Verticale. L'opera, pensata dall'utente "TheCastleFan", di cui non sappiamo null'altro se non il nickname, fa parte del contest "Lego Ideas" lanciato dall'azienda di mattoncini. Il progetto del Bosco Verticale in Lego risale a fine aprile ma ora lo studio Stefano Boeri Architetti lo ha rilanciato sulla propria pagina Facebook.

Il pluripremiato complesso di due torri residenziali progettate da Boeri Studio, realizzate nel quartiere di Porta Nuova a Milano, diventa quindi una fonte d'ispirazione non solo per analoghi progetti reali in tutto il mondo, ma ora anche per il mondo dei Lego. I dettagli dell'idea: 2.980 pezzi di Lego, dimensioni di 33x37x44 centimetri e l'utilizzo di cinque 'omini', un cane e un gatto.

Per riprodurre il Bosco Verticale, l'utente "TheCastleFan" ha realizzato con i mattoncini una torre di cinque piani, con appartamenti di diverse forme, arredati in stile moderno, e spazi esterni "verdi". Le facciate dell'edificio, proprio come il 'vero' Bosco Verticale, sono caratterizzate dal verde rigoglioso: alberi, piante e arbusti di vario tipo. Non mancano i pannelli fotovoltaici sul tetto, per migliorare la sostenibilità dell'edificio.