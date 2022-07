Centinaia di alberi potrebbero essere abbattuti per far posto a nuove case

C'è un bosco in pericolo nel quartiere milanese di San Leonardo. E' l'area circostante alla Casa del giovane, la struttura che offre rifugio ai minori abbandonati e assistenza ad altri soggetti fragili, di proprietà della curia di Milano. Vi si sono sviluppate alberature anche di pregio e soprattutto un vero e proprio ecosistema. Ora la curia ha deciso di cedere i diritti di edificazione presenti sull'area a Investire e Redo. Sorgeranno nuove volumetrie per 200mila metri cubi, principalmente residenziale (metà in housing sociale e metà in edilizia libera), oltre a uno studentato privato e spazi commerciali.

Il Pgt (Piano di governo del territorio) consente un indice particolarmente alto, perché ci si trova nei pressi di uno dei 'nodi' limitrofi a punti strategici, in questo caso una stazione della metropolitana: un metro quadrato per ogni metro quadrato. Per dare un'idea, l'indice di edificazione nell'area dello stadio di San Siro è 0,35.

Secondo il 'Comitato popolare per la difesa del bosco di via Falk', sono a rischio 350 piante d'alto fusto d'età tra i 50 e gli 80 anni, che sarebbero sostituite da alberi di minor pregio. In tutto, gli alberi presenti nell'area sono poco più di 600. Il comitato ha indetto un presidio per sabato 2 luglio alle 9.30 vicino alla stazione della metropolitana (ci saranno anche i musicisti della Banda degli Ottoni) per protestare contro l'operazione. La richiesta del comitato al comune e alla curia è di annullare il progetto edilizio e recuperare l'area con finalità pubbliche, salvando gli alberi.

"Il piano attuativo elaborato presenta due forti criticità e un'opportunità", riflette Enrico Fedrighini, consigliere comunale ambientalista della Lista Sala: "La prima criticità è la necessità di salvaguardare il più possibile le alberature presenti: non esiste abbatterne il 62 per cento, altrimenti siamo quelli che col 'Piano aria clima' indicano obiettivi di miglioramento ambientale, e poi nelle scelte concrete fanno l'opposto".

La seconda criticità, per Fedrighini, è l'impatto dei volumi previsti rispetto al contesto esistente: "Occorre ridurlo". Ed infine l'opportunità: "E' legata alle risorse generate dagli oneri di urbanizzazione, che vanno investite per rivitalizzare l'intero quartiere con servizi e funzioni di qualità. Oltre al centro commerciale Bonola, chiuso di sera, c'è il nulla".