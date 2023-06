Per l'agronomo l'area di via Falck è un bosco: più difficile costruire

Continua la battaglia degli ambientalisti per difendere il cosiddetto bosco di via Falck in prossimità del civico 28. L'area, che è grande circa sei ettari, ospita la Casa del Giovane La Madonnina, di proprietà della Curia di Milano. Su di essa non c'è ancora un progetto edilizio definito, ma gli indici edificatori sono particolarmente alti perché ci si trova vicino a un nodo strategico (la stazione della metropolitana di San Leonardo). L'indice è di un metro quadrato di diritti di edificazione per ogni metro quadrato di terreno.

Enrico Fedrighini, consigliere comunale della Lista Sala, ha chiesto una relazione ad Alberto Guzzi, agronomo ed ex comandante del corpo forestale dello Stato. La risposta dell'esperto è che almeno un terzo dell'intero comparto (la parte a nord) è un bosco a tutti gli effetti ed è quindi automaticamente soggetto al vincolo paesaggistico, mentre la parte a sud presenta una componente vegetale di rilevante interesse ambientale.

Si legge nella relazione: "L’area a nord del comparto (...), per le caratteristiche e le qualità della formazione vegetazionale presente, è bosco e come tale automaticamente soggetta alla vincolistica paesaggistica di cui al D. Lgs. n. 42/2004. Per quanto riguarda la normativa forestale regionale l’Ente di riferimento è Città Metropolitana di Milano, in specifico il Settore Agricoltura e Sistemi Verdi. Le due aree, confinanti per un intero lato, hanno la componente vegetale costituita da alberi e arbusti che si è affermata e consolidata nel corso dei decenni costituendo un unicum interdipendente di rilevante interesse ambientale".

Ricevuta la relazione, Fedrighini l'ha girata a vari indirizzi, tra cui la Sovrintendenza, il Servizio Foreste di Regione Lombardia, il Servizio Agricoltura di Città metropolitana e naturalmente le istituzioni cittadine, dal Municipio 8 all'assessorato alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano.