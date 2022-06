Crisi dell'acqua, l'isola felice del Boscoincittà

La soluzione per non soffrire di emergenza idrica? Non sprecare acqua. Sembra banale ma non è sempre così scontato che accada. Naturalmente fatti salvi tutti i discorsi riguardanti il cambiamento climatico e, in generale, le raccomandazioni per non trovarsi ad affrontare un'emergenza mentre è in corso. Proprio mercoledì 29 giugno, per esempio, l'autorità di bacino del Po lamenta che, nonostante gli studi, le ricerche, perfino le decisioni sulla limitazione del prelievo di acqua, questo era in realtà aumentato nelle ultime settimane.

Ma a Milano c'è un esempio di zero spreco di acqua che, in questi giorni, produce risultati. E' il Boscoincittà, uno dei più affascinanti parchi del capoluogo lombardo, situato all'estrema periferia ovest, lungo via Novara. A segnalare questa 'oasi', nel senso letterale del termine dato che si parla di crisi idrica, è Enrico Fedrighini, consigliere comunale della Lista Sala. La particolarità è che il Boscoincittà è integrato nel sistema agricolo circostante, è ricco di corsi d'acqua (che nutrono la terra) ed ha anche un lago.

"La condizione del Bosco - commenta Fedrighini - non è cambiata. Mentre il colore dominante dei parchi urbani è il giallo tendente al bianco, qui la tonalità verde, grazie all'acqua, primeggia ovunque. Perché? Perché l'acqua pulita di falda, utilizzata per raffreddare l'impianto di Silla 2, anziché essere scaricata in fogna insieme alle acque nere, con conseguenti problemi di depurazione, previa analisi viene riversata nella rete idrica di superficie del Bosco".

Il risultato? "Zero sprechi, zero penuria d'acqua, zero emergenza idrica. Terra ed ecosistema ringraziano", conclude il consigliere: "Uscire dalla logica dell'emergenza per usare in modo razionale ogni risorsa è possibile. Prima smettiamo di parlarne ed iniziamo ad agire, meglio è".